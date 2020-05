Polen mogen kiezen: stemmen per brief of in stemlokaal SVM

13 mei 2020

00u04

Een stem per brief uitbrengen of toch in het stemlokaal? Het Poolse lagerhuis heeft groen licht gegeven voor een wet die ervoor zorgt dat burgers bij de komende presidentsverkiezingen zelf kunnen kiezen.

Die presidentsverkiezingen hadden eigenlijk vorige zondag moeten doorgaan, maar werden last minute uitgesteld vanwege onder andere het coronavirus. De Poolse partijen raakten het de voorbije weken bovendien niet eens over hoe de presidentsverkiezingen georganiseerd moeten worden. Regeringspartij PiS was voorstander van een stemming per brief om zo alle gezondheidsrisico's uit te sluiten, de oppositie vroeg om uitstel.

Een stemming per brief is in Polen echter nooit eerder georganiseerd en dus was een wetswijziging nodig. Aanvankelijk was er onvoldoende steun in het Poolse parlement. Nu de verkiezingen uitgesteld werden, is er wel een meerderheid voor een stemming per brief. De 30 miljoen kiezers zullen echter zelf kunnen beslissen of ze stemmen per brief of toch naar een stemlokaal gaan. Wie per brief wil stemmen, zal daarvoor een aanvraag moeten doen.

Senaat

Het wetsvoorstel vertrekt nu naar de Senaat. Die heeft 30 dagen de tijd om amendementen of een motie voor het verwerpen van het voorstel in te dienen. Daarna gaat het opnieuw richting het lagerhuis, dat het laatste woord heeft.

Wanneer de presidentsverkiezingen dan wel zullen plaatsvinden, staat nog niet vast. De kiescommissie besliste vorige zondag dat de parlementsvoorzitter twee weken de tijd heeft om een nieuwe datum te prikken. Er kunnen maximaal 60 dagen zitten tussen de dag van de aankondiging en de verkiezingsdag.