Polen levert meeste verblijfsvergunningen in Europa af jv

25 oktober 2018

17u36

Bron: DPA/BELGA 0 Van alle lidstaten van de Europese Unie (EU) reikt Polen het meeste verblijfsvergunningen uit. In 2017 waren het er zo'n 683.000, en in 87 procent van de gevallen ging het om arbeidsmigranten die voornamelijk uit Oekraïne kwamen. Uit dat buurland kwamen vorig jaar ongeveer 585.000 mensen legaal naar Polen. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat.

Het afleveren van een verblijfsvergunning in Polen is meestal werkgerelateerd. Duitsland, opnameland nummer 2, laat een ander beeld zien. Daar gaat het voornamelijk om vluchtelingen. Van de 535.000 mensen die in 2017 voor het eerst een verblijfsvergunning kregen in Duitsland, kwam goed een kwart uit Syrië, vóór de Afghanen en Irakezen. Ongeveer 269.000 kregen het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming.

3,1 miljoen in heel de EU

In België werden iets meer dan 56.000 verblijfsvergunningen uitgereikt, waarvan iets meer dan de helft om familiale redenen. Brussel moet op dat vlak in aandeel alleen Italië en Spanje laten voorgaan.

Zo'n 3,1 miljoen mensen uit de hele wereld kregen vorig jaar in de EU het recht om er te wonen, werken of te studeren. Dat zijn er een kleine 4 procent meer dan in 2016. De top 3 van landen van herkomst bestaat uit Oekraïne, Syrië en China. Bijna de helft van wie uit China en Hongkong komt, trekt naar Groot-Brittannië.