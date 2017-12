Polen krijgt nieuwe premier kv

21u11

Mateusz Morawiecki wordt de nieuwe eerste minister van Polen. De Poolse minister van Financiën, Mateusz Morawiecki, lost partijgenote Beata Szydlo af als premier. Dat heeft een woordvoerster van de regerende Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) vanavond gezegd. De zet geldt als een "voorbereiding" op een resem verkiezingsslagen de komende jaren, zo luidt het.

Szydlo bood het partijbestuur haar ontslag aan enkele uren na een vertrouwensstemming in het parlement te hebben overleefd, en dat werd aanvaard. Over haar aanstaande vertrek werd al enige tijd gespeculeerd. Zoals gebruikelijk bij de PiS is de stoelendans toe te schrijven aan de sterke man van de partij, leider Jaroslaw Kaczynski.

De 49-jarige Morawiecki geldt, niet toevallig, als vertrouweling van de partijleider. Hij is volgens de partij geschikter is om de focus te verleggen van politieke en juridische hervormingen naar economische.

EPA Beata Szydlo stond twee jaar lang aan het roer.

Katholieke waarden

De PiS, oerconservatief en Eurosceptisch, won twee jaar geleden met grote meerderheid de verkiezingen in Polen. Sindsdien heeft de nu 54-jarige Szydlo een resem veranderingen doorgevoerd die in Brussel en Washington op gemengde gevoelens zijn onthaald. De partij wordt verweten de relatief jonge democratie in Polen stelselmatig te ondergraven.

Toch blijft PiS in eigen land populair, onder meer door de lage werkloosheid, het verhogen van openbare uitgaven en de nadruk die weer wordt gelegd op de "katholieke waarden". In de peilingen scoort de PiS ruim 47 procent, terwijl de oppositie volkomen versplinterd is.

Meer wissels

Commentatoren vermoeden dat de wissel aan de macht te maken heeft met het voornemen van de conservatieve partij, zich meer te gaan toeleggen op het economisch beleid, een taak waarvoor Morawiecki, voormalig directeur van de bank BZWBK, geschikt(er) wordt geacht. Hij is voorstander van meer staatsinterventie in het economische leven en wil fors investeren om de economische groei op peil te houden.

In januari zouden nieuwe wissels in de regering worden uitgevoerd.