Polen in vieze papieren: land dreigt EU-stemrecht te verliezen FT

16u12

Bron: ANP 0 REUTERS Extreem-rechts protesteert in hoofdstad Warschau, naar aanleiding van de 99ste verjaardag van de Poolse onafhankelijkheid. De regering zei na afloop geen graten te zien in de nationalistische optocht. Polen mag stilaan vrezen, want h et is Europa menens. Het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar het land. Die stap zou ertoe kunnen leiden dat Polen zijn stemrecht in de Europese Unie verliest.

Het Europees Parlement gaat een onderzoek instellen naar de rechtsstaat in Polen. De conservatieve regering daar ligt al een tijd onder vuur omdat het de rechterlijke macht onder politieke controle probeert te brengen en zo de scheiding der machten niet zou respecteren.

Een ruime meerderheid van de parlementariërs - 438 tegen 152 - stemde vandaag in Straatsburg vóór het onderzoek. Zij vinden dat er een "duidelijk risico'' is dat Polen de Europese waarden in het EU-verdrag schendt.

Als je je aansluit bij het EU-verdrag moet je je eraan houden. De lijn tussen patriottisme en vreselijk nationalisme is heel dun Europese Commissie

Een commissie zal nu het onderzoek voeren en een rapport opstellen. Op basis van dat rapport kan het parlement de lidstaten oproepen artikel 7 uit het verdrag te activeren. Die procedure zou Polen zijn stemrecht in de Europese Raad kunnen kosten. De kans dat dit gebeurt wordt overigens niet erg groot geacht, omdat dat unanimiteit vereist. Parlementariërs halen aan dat er "een trend van krimpende burgerlijke vrijheden" heerst in Polen.

Voor het Nederlandse Europarlementslid Sophie in 't Veld (D66) is de maat meer dan vol. "Bij een bijeenkomst van fascisten uit binnen- en buitenland leunt de regering in Polen rustig achterover, terwijl overheidscritici ondertussen keihard worden onderworpen aan censuur. Dat is onacceptabel." De Poolse Europarlementariër van regeringspartij PiS, Ryszard Legutko, sprak van "een anti-Pools orgie".

Geen dialoog

De Europese Commissie probeert nu al meer dan anderhalf jaar een gesprek op te starten met de Poolse regering over wetten en voorstellen die de rechtsstaat ondermijnen. Warschau gaat echter niet in op die uitnodigingen voor een politieke dialoog. "Als je je aansluit bij het EU-verdrag moet je je eraan houden'', klonk het vandaag nog. "Er is een heel dunne lijn tussen patriottisme en vreselijk nationalisme."