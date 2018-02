Polen in buitenland moeten landgenoten verklikken die kritiek hebben op regering EB

15 februari 2018

23u27

Bron: Belga 0 Polen die in het buitenland wonen moeten voortaan "anti-Poolse commentaren" van andere landgenoten in de diaspora aangeven. Dat moet blijken uit een brief van de voorzitter van de Poolse senaat, Stanislaw Karczewski, die burgers oproept om alle "laster" tegen het land door landgenoten te rapporteren aan (uiteraard Poolse) consulaten of ambassades.

Over het bestaan van de brief berichtte woensdagavond laat de Duitse zender NDR, die stelt dat het drie bladzijden lange verzoek door het Poolse consulaat-generaal in München verzonden werd aan Polen die in Zuid-Duitsland leven.

De brief komt er twee weken nadat het Poolse parlement de controversiële "kampenwet" goedkeurde: voortaan is het strafbaar de vernietigingskampen van Nazi-Duitsland in Polen nog te bestempelen als "Poolse kampen". Dat klopt geografisch wel, maar de huidige christelijk-conservatieve regering in Warschau van meerderheidspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wil elke implicatie van Poolse collaboratie met het nazisme tijdens de tweede wereldoorlog historisch ongedaan maken. De wet kwam de PiS-regering prompt op kritiek uit de VS en Washington te staan.

In zijn brief vraagt Karczewski zijn mede-Polen om elke manifestatie van 'antipolonisme' en elk schrijven of elke opinie met die strekking "op te schrijven en aan te klagen".

Meer over politiek