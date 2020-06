Polen heropent grenzen met EU-buren kv

13 juni 2020

04u48

Bron: Belga 0 Na bijna drie maanden heeft Polen zijn grenzen met alle buurlanden in de Europese Unie vandaag heropend. Gisteren ging de grens met Litouwen al open. Vannacht om middernacht ging ook de heropening van de grenzen met Duitsland, Tsjechië en Slovakije in voege. Daarnaast versoepelde Polen ook de voorwaarden voor mensen uit niet-EU-landen. De controles aan de grenzen met Oekraï ne, Wit-Rusland en de Russische exclave Kaliningrad blijven behouden.

Midden maart sloot de Poolse regering de grenzen voor burgers van EU-landen. Er waren wel uitzonderingen voor mensen met een permanente verblijfplaats, vrachtwagenchauffeurs en diplomaten. Polen die uit het buitenland terugkeerden, moesten ook 14 dagen in quarantaine. De maatregelen troffen vooral mensen die regelmatig de Pools-Duitse grens oversteken voor hun werk. Later stemde de overheid in met uitzonderingen.

Op 16 juni hernemen ook de vluchten naar bestemmingen binnen de EU. Het is nog niet duidelijk wanneer de internationale treinverbindingen binnen de EU zullen hernemen. De Eurocitytrein die Warschau met Berlijn verbindt, is omgeleid naar de noordelijke Poolse havenstad Szczecin sinds de sluiting van de grens.



De treinverbindingen met de Poolse buurlanden die niet tot de EU behoren, blijven opgeschort. Russische, Wit-Russische en Oekraïense burgers mogen Polen binnen als ze de partner of het kind zijn van een Poolse burger, of een werkvisum hebben voor het land. Arbeiders uit die landen moeten ook 14 dagen in quarantaine.