Polen herdenkt Opstand van Warschau tegen nazi's van 74 jaar geleden bvb

01 augustus 2018

15u47

Bron: Belga 0 Polen heeft vandaag de Opstand van Warschau tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog met een reeks vieringen herdacht. President Adrzej Duda legde aan een monument voor de vele burgerslachtoffers een bloemenkrans neer. "Deze plaats symboliseert het lijden van de burgers van Warschau", zei het staatshoofd verwijzend naar de 63 dagen durende strijd, die op 1 augustus 1944 was begonnen.

De gewapende opstand van het Poolse verzetsleger Armia Krajowa mislukte in oktober 1944 tragisch. Bijna 200.000 mensen kwamen om het leven, de meesten waren burgers. Tijdens de gevechten richtten de Duitsers bloedbaden aan onder de bevolking, na de bloedige repressie werd Warschau met de grond gelijkgemaakt. Het Rode Leger, dat de districten aan de oostelijke oever van de Wisla al had bereikt, greep niet in.

Tijdens een ceremonie in het Museum van de Warschause Opstand bracht premier Mateusz Morawiecki hulde aan de gebeurtenissen van 74 jaar geleden en waarschuwde: "Het is niet alleen belangrijk waar we naartoe gaan, maar ook waar we vandaan komen". Tot vanavond zijn her en der herdenkingen gepland in de Poolse hoofdstad.

De inschaling van de opstand verdeelt Polen tot op vandaag: voor de enen staat die symbool voor heldhaftigheid, voor de anderen voor zinloos bloedvergieten.