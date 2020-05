Polen heeft 14 dagen voor nieuwe datum presidentsverkiezing TT

10 mei 2020

22u22

Bron: Belga 0 Polen heeft veertien dagen de tijd om een nieuwe datum voor de presidentsverkiezingen aan te kondigen. Dat zegt het hoofd van de Poolse kiescommissie.

Polen had eigenlijk vandaag presidentsverkiezingen moeten houden. Hoewel de stemming niet officieel was geannuleerd of uitgesteld, had de kiescommissie donderdag gezegd dat ze niet kon worden gehouden vanwege de coronacrisis.

Het houden van verkiezingen tijdens de coronacrisis lag in Polen erg gevoelig. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) had voorgesteld iedereen per post te laten stemmen, maar daar was de oppositie op tegen. Uit een recente peiling kwam naar voren dat ook veel kiezers meer voelden voor uitstel.

Het Poolse parlement, de Sjem, ging donderdag toch akkoord met een wetsvoorstel om de presidentsverkiezingen per brief te houden. Nu het parlement heeft ingestemd met schriftelijke verkiezingen, kunnen die ondanks de viruscrisis doorgaan. De vicepremier zei dat de stemming op zijn vroegst in juni kan plaatsvinden.

De PiS wil graag snel verkiezingen houden, want uit peilingen blijkt dat president Andrzej Duda, die gesteund wordt door de regeringspartij, op kop gaat.