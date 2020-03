Polen gebruikt in beslag genomen vodka als ontsmettingsmiddel YV

20 maart 2020

13u52

Bron: Belga 0 Een half miljoen liter vodka, die in Polen in beslag genomen is bij acties tegen illegale stokerijen, zal gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft het nationale parket vrijdag bekendgemaakt.

De douanediensten en de fiscus hebben minstens 430.000 liter vodka en pure alcohol in beslag genomen. In plaats van die te vernietigen, zoals normaal gebeurt, zal het goedje ter beschikking gesteld worden van diensten die het willen gebruiken om gebouwen, lokalen, transportmiddelen te desinfecteren.

Zo heeft de brandweerkazerne van Olsztyn, in het noordoosten van het land, 1.000 liter pure alcohol ontvangen, en ook drie ziekenhuizen, twee in Olsztyn en één in Elblag, hebben in totaal 2.500 liter gekregen, zo klinkt het bij de douanediensten.

Daarnaast zullen ook de politie, grenswachten openbare administratie binnenkort van de alcohol gebruik kunnen maken.