Polen en VS gekant tegen nieuwe Russisch-Duitse pijplijn: "Bedreiging voor Europese stabiliteit"

28 januari 2018

De Verenigde Staten en Polen hebben gezamenlijk de geplande bouw van een gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland via de Baltische Zee bekritiseerd. "Polen en de VS zijn tegen Nord Stream 2, omdat het de algemene veiligheid en de energiepolitieke stabiliteit van Europa bedreigt", zei de buitenlandminister van de Verenigde Staten, Rex Tillerson, vandaag in Warschau. Het project vergroot de afhankelijkheid van Russische gasleveringen, waarschuwden de Poolse regeringsleider Mateusz Morawiecki en buitenlandminister Jacek Czaputowicz.

Polen heeft al jaren kritiek op het project van de Baltische pijpleiding, waarbij het Duitsland beschuldigt van egoïstische politiek. Niet onbelangrijk in dit verhaal: de voorzitter van de raad van bestuur van Nord Stream is de Duitse ex-bondskanselier Gerhard Schröder, die nauw bij de Russische president Vladimir Poetin aanleunt.

Nord Stream 2 is een geplande gaspijplijn van Rusland via de Baltische Zee naarDuitsland, waarbij een grote bocht wordt gemaakt rond niet alleen Polen maar ook Oekraïne, waarmee Rusland in een gewapend conflict is verwikkeld.

De VS streven de eigen belangen na en willen hun eigen export van vloeibaar gas uitbouwen in Midden- en Oost-Europa. In juni 2017 ontving Polen de eerste levering uit de VS. Tillerson verzekerde Polen, tijdens zijn twee dagen durende bezoek dat vrijdagavond begon, van steun tegenover Rusland. Hij loofde het gastland. "Polen is een wonderbaarlijke, democratische bondgenoot van de Verenigde Staten", zei hij aan de regeringsgezinde Poolse tv-zender TVP Info.

De EU ziet daarentegen momenteel de onafhankelijkheid van de Poolse justitie bedreigd na meerdere wetswijzigingen. In december startte de Europese Unie zelfs voor het eerst in haar geschiedenis een sanctieprocedure, waardoor Polen zijn stemrecht kan verliezen.