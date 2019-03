Polen eist excuus van Israël voor uitspraak dat inwoners “antisemitisme met de moedermelk hebben binnengekregen” TT

02 maart 2019

17u47

Bron: ANP 0 Jaroslaw Kaczynski, leider van de Poolse regeringspartij PiS, verwacht excuses van Israël voor uitspraken van premier Benjamin Netanyahu en minister Yisreal Katz van Buitenlandse Zaken. “Die uitspraken waren zeer schandalig”, zei Kaczynski op de Poolse radio RMF FM. Hij eiste een “duidelijke verontschuldiging” van Tel Aviv.

Katz had bijna twee weken geleden op de Israëlische televisie verwezen naar een verklaring van ex-premier Itzhak Shamir en gezegd: “De Polen hebben het antisemitisme binnengekregen met de moedermelk.” De achtergrond hiervan was een geschil tussen de twee landen over de vraag of Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog al dan niet gecollaboreerd heeft met de nazi-bezetters. Netanyahu had eerder al gezinspeeld op collaboratie in Polen.

Polen heeft zijn deelname aan een top van de Visegrad-partners Hongarije, Slowakije en Tsjechië in Israël geannuleerd. Een beslissende reactie, zo noemde Kaczynski dat, die ook zonder regeringsambt geldt als degene die in Polen politiek aan de touwtjes trekt. Dergelijke uitingen kunnen volgens hem onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd.

Met de Duitse invasie in Polen op 1 september 1939 begon de Tweede Wereldoorlog.