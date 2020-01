Polen doodt tienduizenden kalkoenen en kippen vanwege vogelgriep SVM

03 januari 2020

14u34

Bron: Belga 5 Na verschillende uitbraken van de vogelgriep zijn in Polen tienduizenden kalkoenen en kippen gedood.

Het H5N8-virus brak in de loop van de week uit in de provincie Lublin, in het oosten van het land. Vandaag nog werd het virus gevonden in een bedrijf met 13.000 parelhoenen in dezelfde provincie. In totaal zijn al 40.000 dieren gedood.

Maar ook in het westen van het land is een melding binnengelopen van het virus, in een bedrijf met 65.000 legkippen. Die zullen allemaal gedood worden.