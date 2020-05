Polen benoemt bondgenoot justitieminister als hoofd van Hooggerechtshof

Bezorgdheid over onafhankelijkheid van het hof neemt toe

De Poolse president Andrzej Duda heeft Malgorzata Manowska benoemd als hoofd van het Hooggerechtshof. De bezorgdheid over de onafhankelijkheid van het hof neemt daarmee toe, want Manowska is een nauwe bondgenoot van justitieminister Zbigniew Ziobro. Hij had een hoge functie op het ministerie van Justitie tijdens Ziobro’s eerste ambtstermijn in de regering.