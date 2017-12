Polen bakken zoete broodjes met "Mevrouw Brexit" in strijd tegen EU TT

09u26

Bron: Reuters, The Guardian 14 EPA May samen met de Poolse premier Morawiecki in Warschau. Opvallende bromance gisteren tussen de twee vooralsnog Europese lidstaten Groot-Brittannië en Polen: terwijl de Britse premier Theresa May - door een vertaler per ongeluk 'Mevrouw Brexit' genoemd - bij een staatsbezoek haar Poolse collega verzekerde dat de Poolse grondwet geen zaak is van de EU, beloofde Polen dan weer steun in de brexitonderhandelingen.

Polen ligt op ramkoers met de rest van de Europa door de invloed die de regering er probeert uit te oefenen op het rechtssysteem. Eerder deze week zette de Europese Commissie daarom de procedure in gang om uiteindelijk Polens stemrecht in de EU af te nemen, de zogenaamde "nucleaire optie".

Maar premier Mateusz Morawiecki krijgt nu steun uit onverwachte hoek. De Britse premier Theresa May bracht gisteren een opgemerkt bezoek aan Warschau, samen met vijf van haar ministers. Tijdens een gezamenlijke persconferentie konden de twee het bovendien bijzonder goed met elkaar vinden.

"Zaak van de lidstaat zelf"

May zei in niet mis te verstane woorden wat ze van de Europese interventie in Polen vindt door te zeggen dat de Poolse grondwet vooral een kwestie is van de Polen zelf, waar de EU zijn neus niet moet tussensteken. "Deze grondwettelijke kwesties zijn normaal gezien een zaak van elke individuele lidstaat", aldus May. "En in Europa geloven we allemaal in de rechtsstaat. Ik ben blij dat premier Morawiecki gezegd heeft met de Commissie te zullen spreken en ik hoop dat dat toch een voor iedereen aanvaardbare oplossing zal leiden."

Als beloning voor haar expliciete steun voor de Poolse zaak, kreeg May in ruil van Morawiecki de gehoopte toezegging dat hij haar zal steunen als het gaat om de brexit, meteen ook de reden waarom ze met zo'n grote ministerploeg naar Polen afreisde. "Ik heb de diepe hoop en overtuiging dat onze Franse en Duitse vrienden de beste oplossing voor de brexit proberen uit te werken", aldus Morawiecki, die nog waarschuwde voor "zeer gevaarlijk EU-protectionisme".

May kon trouwens een lach niet onderdrukken toen de Poolse vertaler haar op een gegeven moment foutief als "mevrouw Brexit" aanduidde.

Rusland

Het Verenigd Koninkrijk en Polen ondertekenden tijdens het bezoek ook een verdrag waarin ze elkaar ondersteuning beloven op defensie- en veiligheidsvlak om op die manier beter samen te werken tegen Rusland. "We zijn beide erg ongerust over Ruslands pogingen om informatie in te zetten als wapen", aldus May. "Het Kremlin probeert het internationale op regels gebaseerde systeem te ondermijnen, maar zal daar niet in slagen."