Polaire vortex teistert VS: openbare leven ligt lam, extreme koude eiste al minstens 11 slachtoffers kv

31 januari 2019

18u46

Bron: CNN, Reuters, AP, Business Insider 2 In de Verenigde Staten bereikt het kwik nog steeds recordlaagtes als gevolg van de polaire vortex die over het land raast. Het openbare leven ligt lam en duizenden vluchten liepen al vertraging op. Minstens elf mensen kwamen al om het leven.

De koude treft meer dan 216 miljoen inwoners in het oosten en midwesten van de VS. Oorzaak is de polaire vortex of poolwervel: een lagedrukgebied in de atmosfeer rond de Noordpool dat koude lucht vasthoudt. Raakt dat verstoord, dan wordt de koude lucht via de straalstroom afgebogen naar de VS. Het is volgens de National Weather Service al meer dan 20 jaar geleden dat het land getroffen werd door zulke lage temperaturen.

In Aurora, Illinois werd gisteravond een recordtemperatuur van -37° Celsius gemeten. De wind zorgt er op veel plaatsen voor dat de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt.



Openbare leven

Deze week werden al 2.500 vluchten in de VS geannuleerd, 3.500 andere liepen vertraging op. Veel treinen kunnen niet uitrijden, scholen blijven dicht. In veel staten is de levering van post opgeschort en in Michigan blijven alle overheidskantoren gesloten.

De koude veroorzaakt ook stroomstoringen. De stad Detroit zal dagenlang bezig zijn met de herstelling van gebarsten waterleidingen. Volgens financieel databedrijf Refinitiv bereikt de consumptie van aardgas voor de verwarming van huizen en bedrijven recordhoogtes.

Ondertussen zijn ook al 370 bloedinzamelingen van het Rode Kruis in het hele land geannuleerd. “Het Rode Kruis heeft dringend nood aan bloeddonoren”, deelt woordvoerster Stephanie Rendon mee.

Vorstbevingen

In Chicago worden sommige inwoners ondertussen geconfronteerd met vorstbevingen: een weerfenomeen waarbij water in de grond bevriest en zich vervolgens uitzet, waardoor het de bodem en het gesteente doet scheuren. Dat kan gepaard gaan me een luide knal.

Vijf minuten

Wie zich langer dan vijf minuten buiten begeeft, riskeert al bevriezing, waarschuwen de autoriteiten. Steden treffen extra maatregelen om mensen die erg kwetsbaar zijn voor de koude, zoals daklozen en senioren, te beschermen tegen de koude. Overal zijn er opvangcentra geopend en op sommige plaatsen zijn bussen omgevormd tot “warming centers” die door de stad rijden.

Dodentol

Minstens elf mensen kwamen al om in het extreme weer. Sommigen vroren dood, anderen raakten betrokken bij ongevallen die gelinkt worden aan het weer. In Detroit Michigan werd het levenloze lichaam van een 70-jarige man aangetroffen in de buurt van zijn woning. Het is niet duidelijk waarom hij zich buiten had begeven. In Iowa vielen al vier doden, waaronder een student die onderkoeld werd teruggevonden achter een gebouw op de schoolcampus. Hij stierf later in het ziekenhuis. Ook in Ilinois, Minnesota, Indiana en Wisconsin kwamen mensen om.

Stijging met 40°C

Het einde is echter in zicht. “Vandaag is de laatste dag van extreem koude lucht”, zegt CNN-weerman Dave Hennen. “De temperaturen zullen snel weer stijgen in de hele regio waar we de extreme koude ervaren en dat zal een jojo-effect van extreme temperatuurverschillen creëren.” Zo zal de temperatuur in Chicago bijvoorbeeld stijgen van -30°C vandaag tot 10°C op maandag, een verschil van maar liefst 40 graden.