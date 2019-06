Poging van parlementsleden om brexit zonder akkoord uit te sluiten strandt in Lagerhuis tvc

12 juni 2019

19u26

Bron: Belga 0 Het Britse Lagerhuis heeft een motie waarmee de oppositie opnieuw controle krijgt over de parlementaire agenda vandaag weggestemd. Labour en de pro-Europese Conservatieven kunnen daardoor geen wet voorleggen die een brexit zonder akkoord met de Europese Unie definitief uitsluit.

Oppositiepartij Labour en een aantal Tories - die het niet eens zijn met de aanpak van de brexit door premier Theresa May en haar regering - legden vandaag een motie voor in het Britse Lagerhuis om controle te krijgen over de parlementaire agenda. Bedoeling was om zo, op 25 juni, een motie voor te leggen die een no deal-scenario definitief uitsluit. De pro-Europese parlementsleden wilden dat vastleggen in een wet.

Tegenstanders van een no deal-scenario vrezen dat May's opvolger het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal manoeuvreren zonder voorafgaand overleg met het parlement

Maar het Lagerhuis stemde de motie nipt weg: 309 parlementsleden stemden tegen, 298 voor, meldt de Britse openbare omroep BBC. Het kabinet van premier May - die haar ontslag heeft aangekondigd maar als waarnemend premier op post blijft tot de Tories een opvolger hebben gekozen - noemde de motie eerder een "blanco cheque" en een "gevaarlijk precedent".

De tegenstanders van een no deal-scenario vrezen dat May's opvolger het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal manoeuvreren zonder voorafgaand overleg met het parlement. Topfavoriet Boris Johnson zei vandaag nog op de officiële aftrap van zijn campagne dat hij geen brexit zonder akkoord wil, maar dat het wel kan als noodoplossing. Sowieso moeten de Britten de EU op 31 oktober verlaten, vindt hij.

Het Britse Lagerhuis sprak zich eerder al verschillende keren uit tegen een brexit zonder echtscheidingsakkoord, maar juridisch bindend zijn die stemmingen niet.