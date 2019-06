Poging tot afscheiding Catalonië was "staatsgreep" FVI

04 juni 2019

15u23

Bron: Belga 0 De poging tot afscheiding van Catalonië in 2017 was een "staatsgreep" die erop gericht is de "Spaanse grondwet te liquideren". Dit zegt het parket dinsdag in zijn conclusies in het proces voor het Hooggerechtshof in Madrid tegen twaalf Catalaanse separatistische leiders.

"Het was een staatsgreep" met de bedoeling een "juridische orde via illegale middelen door een andere te vervangen", zei procureur Javier Zaragoza.

Sinds 12 februari staan twaalf Catalaanse separatistische leiders voor het Spaanse Hooggerechtshof terecht in een historisch proces dat op 12 juni zijn ontknoping zou moeten kennen. Zij zitten in de beklaagdenbank voor de organisatie van een door de Spaanse justitie verboden referendum over zelfbeschikking, gevolgd door een onafhankelijkheidsverklaring in oktober 2017.

Volgens de separatisten zijn de negen beschuldigden die in voorlopige hechtenis zitten "politieke gevangenen", iets wat de procureur categoriek van de hand wijst. "Wij vervolgen geen politieke meningen", zei de magistraat. De separatisten staan terecht omdat zij "hebben geprobeerd de Spaanse Grondwet uit 1978 te liquideren" door beroep te doen "op geweld op het moment dat dit nodig was".

Het parket houdt voor negen beschuldigden vast aan de zwaarste beschuldiging, met name "rebellie". Dit houdt "geweldige opstand" in en rechtvaardigt de straffen die al voor het proces waren gevorderd.