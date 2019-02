Poging begonnen om lichaam te bergen in wrak van vliegtuig waarmee Emiliano Sala verdween KVDS

05 februari 2019

18u39

Bron: Sky News 0 Er is een poging gestart om het lichaam te bergen dat gevonden werd in het wrak van het vliegtuig waarmee voetballer Emiliano Sala van Cardiff City verdween. Dat hebben onderzoekers verteld aan de Britse nieuwsdienst Sky News.

“We zijn aan het proberen om het lichaam te bergen”, aldus een woordvoerder van Air Accidents Investigation Branch, de Britse overheidsdienst die ongevallen met private vliegtuigen onderzoekt. “Als het ons lukt, zullen we ook de haalbaarheid bekijken om het wrak van het vliegtuig zelf uit het water te halen.”

Sterke getijden

Door de sterke getijden kan de apparatuur waarmee gewerkt wordt maar op bepaalde momenten gebruikt worden en dat zou de operatie vertragen. “Ongeacht de resultaten zullen we geen verder verklaringen afleggen voor de families op de hoogte zijn”, klinkt het nog.





Sala was op maandag 21 januari samen met piloot David Ibbotson onderweg van Nantes naar Cardiff, toen hun Piper PA-46 Malibu plots van de radar verdween boven het Kanaal. Het toestel bevond zich in de buurt van de Kanaaleilanden tussen Frankrijk en Engeland toen het contact met de luchtverkeersleiding op het eiland Jersey verbroken werd.





Gisterenmiddag werd na twee weken zoeken het wrak van het vliegtuigje gevonden op de bodem van de zee. Het ligt op 67 meter onder de waterspiegel. Op beelden was te zien dat er een lichaam in het toestel zat. Het is dat lichaam dat de Air Accidents Investigation Branch nu uit het water wil halen.