Poetin ziet relatie met Oekraïne niet snel beteren KVE

20 december 2018

16u32

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin gelooft niet dat de relaties met buurland Oekraïne snel zullen normaliseren. "Zolang er in de hoogste machtskringen in Kiev russofoben zitten, die zich boven de belangen van hun eigen volk plaatsen, verandert er niets aan de situatie, wie ook in het Kremlin zetelt", aldus Poetin op zijn jaarlijkse persconferentie. Hij houdt Kiev dus verantwoordelijk voor het conflict, terwijl Kiev de schuld in Moskou legt.

Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim. Vele landen beschouwen dat als een schending van het volkerenrecht. Poetin wijst dat van de hand en onderstreept dat het schiereiland een deel van Rusland is. "We hebben het recht ons militair beleid op ieder deel van ons grondgebied zo op te bouwen, zoals wij dat nodig achten voor de verzekering van onze veiligheid. De Krim is daar geen uitzondering op."

In Oost-Oekraïne geeft Rusland pro-Russische separatisten militaire steun. Desalniettemin zegt Poetin dat zijn land belang heeft bij vrede en welvaart in Oekraïne, omdat het buurland een van de grootste economische partners is.

