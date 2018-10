Poetin zakt op 11 november af naar Parijs voor honderd jaar Wapenstilstand kg

16 oktober 2018

18u08

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin zal op 11 november de herdenkingsplechtigheden ter ere van 100 jaar Wapenstilstand bijwonen in Parijs. Dat heeft het Kremlin vandaag gemeld. Ook Amerikaans president Donald Trump kondigde eerder al zijn aanwezigheid aan.

"De president zal deelnemen aan de herdenkingsplechtigheden op de Champs-Élysées, daarna aan de werklunch georganiseerd door president Macron", zegt de woordvoerder van de Russische regering, Joeri Oesjakov. "Hij zal ook bloemen neerleggen aan het monument van de Russische expeditietroepen op de Parijse kades dat hij enkele jaren geleden zelf inhuldigde."



Volgens Oesjakov is "de kwestie van onderhandelingen" met de Amerikaanse president Donald Trump "op dit moment niet aan de orde".

Ruim 80 genodigden

In totaal heeft Frans president Emmanuel Macron meer dan tachtig staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties uitgenodigd voor Wapenstilstand in Parijs. In herinnering aan de honderdste verjaardag van het einde van Eerste Wereldoorlog zijn grote herdenkingsplechtigheden gepland in de Franse hoofdstad.

