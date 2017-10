Poetin wordt 65, en daar horen (vreemde) cadeautjes bij TT

12u27

Bron: ANP, Reuters 0 EPA 65 lentes jong is het ondertussen, de Russische president Vladimir Poetin. En zoals dat hoort, krijgt de jarige cadeautjes. En die zijn op zijn minst speciaal te noemen.

Zo kreeg Poetin, een grote hondenliefhebber, van zijn Turkmeense collega Berdimoechamedov een bijzonder herdershondje: een puppy van het oude ras alabai, een Turkmeense variant van de Centraal-Aziatische herdershond.



Berdimoechamedov nam het hondje zelf mee op bezoek bij Poetin in Sotsji. De president, die verjaard is op 7 oktober, was er naar verluidt erg blij mee en noemde het dier Verni, Russisch voor 'trouw'.



De alabai behoort tot het vereerde nationale erfgoed van Turkmenistan, net als bepaalde tapijten, een racepaardensoort en de meloen waar ook een nationale dag, de Meloendag, aan gewijd is.



In het verleden kreeg Poetin ook al een Bulgaarse herder van de Bulgaarse premier, en een akita van een Japanse minister. Zelfs paarden en een tijgerwelpje behoorden ooit tot zijn verjaardagscadeaus.

Dekbedovertrek

Van de ondertussen 81-jarige Silvio Berlusconi kreeg Poetin dan weer een cadeau in de nachtelijke sferen, nadat hij de voormalige Italiaanse premier ooit zelf een dubbel bed cadeau deed (waar 'Berlu' volgens hardnekkige geruchten in 2008 in sliep met een prostituee).



Poetin kreeg een origineel dekbedovertrek met daarop een afbeelding van de twee mannen die elkaar de hand schudden.