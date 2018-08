Poetin woont huwelijk Oostenrijkse minister bij TTR

18 augustus 2018

18u40

Bron: Belga 1 De Russische president Vladimir Poetin was vandaag aanwezig op het huwelijk van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl. Zij behoort tot de extreemrechtse partij FPÖ die nauwe banden heeft met Poetin. De Oostenrijkse oppositie is verontwaardigd over de uitnodiging aan Poetin. Politici binnen de oppositie wezen op de rol van Rusland in het Oekraïense conflict.

Het vliegtuig van Poetin landde in Graz. Daarna ging het in een konvooi 50 kilometer verder tot de plaats van het huwelijk tussen Kneissl en ondernemer Wolfgang Meilinger, dicht bij de Sloveense grens. Onder de genodigden bevinden zich ook de conservatieve kanselier Sebastiaan Kurz en de extreemrechtse vicekanselier Heinz Christian Strache.

Poetin nam tien leden van een traditioneel koor mee als huwelijkscadeau. De Russische leider was iets meer dan een uur aanwezig. Hij vond de tijd voor een korte dans met de bruid, aldus de Oostenrijkse krant Heute.

Kritiek

Het onaangekondigde bezoek van Poetin viel niet in goede aarde bij de oppositie, die ook wees op de betrokkenheid van Rusland in het Oekraïense conflict. "Hoe kan Oostenrijk nu een bruggenbouwer zijn tijdens zijn voorzitterschap van de EU, wanneer de minister van Buitenlandse Zaken en de kanselier zo duidelijk een kant kiezen", zei sociaaldemocratisch parlementslid Andreas Schieder gisteren al.

Wenen zette in tegenstelling tot andere Europese landen geen Russische diplomaten het land uit, na de Britse beschuldigingen dat Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk in maart 2018.

Na zijn bezoek aan het Oostenrijks-Sloveens grensgebied voor het huwelijk, reist Poetin vanavond nog door naar Duitsland, waar hij een ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel op de agenda heeft staan.