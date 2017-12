Poetin wil zichzelf opnieuw opvolgen als president Redactie

15u43 0 EPA De Russische president Vladimir Poetin wil graag op post blijven. De 65-jarige leider zei tegen medewerkers van een autofabriek dat hij een nieuwe ambtstermijn ambieert.

Poetin kreeg eerder op de dag tijdens een evenement ook al de vraag of hij zich weer kandidaat wil stellen. Hij vroeg daarop aan het jonge publiek of hij op hun steun kan rekenen. Toeschouwers schreeuwden "ja" en applaudisseerden. De president beloofde daarop hun reactie mee te wegen als hij de knoop doorhakt over de vraag of hij weer president wil worden. Niet veel later bevestigde hij zijn - niet onverwachte - wens president te blijven.

Poetin is al sinds 2000 aan de macht. Hij was zowel premier als president. Waarnemers gaan ervan uit dat hij de verkiezing van maart komend jaar weer zal winnen. Hij zou dan in principe tot 2024 kunnen aanblijven als president.

