Poetin wil verbod op homohuwelijk vastleggen in grondwetswijziging YV

03 maart 2020

11u01

Bron: Reuters, The Guardian 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft een ontwerp ingediend om in de Russische grondwet het verbod op homohuwelijk vast te leggen. In de wet zou dan komen te staan dat huwelijk een verbond is uitsluitend tussen een man en een vrouw, en niets anders. Dat maakte een toppoliticus van de overheid zelf bekend.

De wijziging maakt deel uit van een groter plan van president Poetin. Volgens critici wil Poetin dat Eerdoorvoeren om zijn macht te vergroten, ook tot na zijn uittreding als president in 2024. In het wetsontwerp, dat uit 24 pagina’s bestaat, zou ook staan dat Rusland officieel gezien wordt als opvolger van de Sovjet-Unie.

Geestesziekte

“Voor mij is de belangrijkste beleidsregel dat huwelijk alleen tussen man en vrouw is”, zei Pyotr Tolstoy, vice-voorzitter van de Doema van de Russische Federatie, aan persbureau RIA. Homoseksualiteit in Rusland, waar de invloed van de Russisch-Orthodoxe Kerk sterk groeit de laatste landen, was homoseksualiteit verboden tot 1993, en werd het gezien als een geestesziekte tot 1999.

In 2013 ondertekende Poetin een wet dat het “promoten van homoseksualiteit” in het land verbood. De wet werd al gebruikt om gay pride te verbieden en om homorechtenactivisten op te sluiten. Poetin zei vorige maand nog dat zolang hij president is, homohuwelijk niet legaal zal worden in het land.

Volgende maand zullen de Russen kunnen gaan stemmen in het referendum. De stemming staat gepland voor 22 april.