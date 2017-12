Poetin wil troepen weghalen uit Syrië Russische president brengt verrassingsbezoek aan Syrië mvdb

11u27

Bron: ANP 0 twitter (archieffoto) REUTERS Russische jets en troepen op een luchtmachtbasis van het Syrische regime. President Vladimir Poetin heeft een onverwacht bezoek aan een Russische luchtmachtbasis in Syrië gebracht. Hij reisde vandaag in gezelschap van zijn minister van Defensie Sjoigoe naar de basis Hamaimim.

Poetin is onderweg naar Egypte en maakte een tussenstop in Syrië. Op de Russische basis had Poetin een onderhoud met zijn Syrische ambtgenoot Assad, meldde het Kremlin.

Na het bezoek zei Poetin dat het Syrische leger met hulp van de Russische strijdkrachten binnen twee jaar een sterk leger van terroristen had weten te verslaan. Hij herhaalde dat Rusland zijn troepen geleidelijk uit het door burgeroorlog geplaagde Syrië zal terugtrekken.

