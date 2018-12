Poetin wil rapmuziek aan banden leggen lva

16 december 2018

02u22

Bron: Chicago Tribune 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag in Sint-Petersburg zijn adviesraad voor kunst en cultuur de opdracht gegeven een mechanisme te ontwikkelen om rapmuziek aan banden te leggen. “Als het onmogelijk is iets te stoppen, dan moet je er de leiding over nemen”, vindt de president.

Poetin maakt zich zorgen over de toenemende invloed en populariteit van rapmuziek onder Russische jongeren. Verbieden wil hij de muziek niet. Niet uit liefde voor het genre. Maar omdat dat de muziek alleen maar populairder zou maken.

Volgens de president is rap gebaseerd op drie pijlers: “seks, drugs en protest”. Vooral het thema drugs baart hem grote zorgen. Die “drugspropaganda” is erger dan het vloeken. “Ze vormt de weg naar de ontaarding van de natie”, aldus Poetin.

De voorbije weken werden in Rusland al enkele concerten van bekende rappers afgelast. Op 21 november, bijvoorbeeld, zou de 25-jarige Husky normaal gezien opreden in Krasnodar, een stad in het zuiden. Zijn muziek staat bekend om zijn maatschappijkritische teksten over armoede, corruptie en politiegeweld. De politie liet zijn concert uiteindelijk niet doorgaan omwille van “extremisme”.

Na die beslissing klauterde hij op het dak van zijn auto en begon daar te rappen tot de politie hem weghaalde. “Ik zal mijn muziek zingen, de eerlijkste muziek”, klonk het. De beelden werden door een toeschouwer op Instagram geplaatst.

Husky werd gearresteerd wegens “hooliganisme” en werd na twaalf dagen vrijgelaten.

Ook de rapper Gone.Fludd moest twee concerten afzeggen. De reden? “Druk van ongeveer elke mogelijke politiemacht die hij zich kan voorstellen. De hip-hopper Allj kon uiteindelijk ook niet optreden. Hij was door verschillende mensen met geweld bedreigd.