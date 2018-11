Poetin wil nieuwe onderhandelingen over nucleair wapenverdrag TT

11 november 2018

19u33

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin wil nieuwe technische onderhandelingen over de toekomst van het nucleaire wapenverdrag INF. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met televisiezender RT in de marge van de herdenkingsplechtigheden van Wereldoorlog I in Parijs.

De Amerikaanse president Donald Trump had vorige maand aangekondigd dat zijn land uit het zogenaamde Intermediate Nuclear Forces Treaty zou stappen. Dat akkoord tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie uit 1987 legt nucleaire wapens met een middellange reikwijdte aan banden, maar volgens Trump hebben de Russen de afspraken daarover niet gerespecteerd.

Poetin wil er met de Amerikanen over praten, maar niet meteen op het hoogste niveau. "Het is belangrijk om de dialoog niet op een hoog of het hoogste niveau te voeren, maar op het niveau van experts", verklaarde hij aan RT. "Ik hoop dat dit omvangrijke onderhandelingsproces opnieuw hersteld kan worden".

Oorspronkelijk zouden Poetin en Trump in de marge van de plechtigheden in Parijs over de zaak praten, maar dat liet het drukke schema in de Franse hoofdstad niet toe, zei de Russische president. Poetin had wel een kort gesprek met Trump en dat verliep volgens de Russische leider "goed". Volgens het Kremlin is eind november een langer gesprek gepland in de marge van een G20-top in Argentinië.

In tegenstelling tot Trump reageerde Poetin overigens wel positief op het nieuwe pleidooi van de Franse president Emmanuel Macron voor een Europese defensie. Het idee is niet nieuw, zei de Russische leider, maar "president Macron heeft het opnieuw tot leven gewekt". Poetin vindt het naar eigen zeggen logisch dat een economische macht als Europa naar onafhankelijkheid op het vlak van veiligheid en defensie streeft.