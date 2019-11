Poetin wil leger moderniseren en zet in op gevechtsrobots, drones en lasers PVZ

22 november 2019

15u20

Bron: DPA 0 Bij de uitbouw van het Russische leger moet het komende decennium worden gefocust op gevechtsrobots, drones en lasers. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vrijdag verklaard.

"Er moet een uitbreiding komen van de onbemande verkennings- en aanvalsvliegtuigen, lasers en hypersonische systemen, wapens op basis van nieuwe natuurkundige principes en robotsystemen die verschillende taken kunnen uitvoeren op het slagveld", verklaarde de Russische president tijdens een bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad, zo blijkt uit een verslag dat door het Kremlin werd vrijgegeven. Binnen enkele jaren moet zeventig procent van alle wapens modern zijn.

Volgens het Russische persbureau Interfax is Poetin een dag eerder ook teruggekomen op de ontploffing die zich in augustus voordeed op een militaire testsite nabij Severodvinsk. Bij de explosie tijdens de test van een raketmotor kwamen toen zeven mensen om het leven.

De president deelde mee dat daarbij een uniek wapen was betrokken, dat nog in ontwikkeling was. Volgens de Britse omroep BBC heeft Poetin tijdens een plechtigheid met de nabestaanden beloofd dat hij "zeker zal doorzetten" met de perfectionering van dat wapen, waarover geen verder informatie gegeven wordt.

Bij die ontploffing kwamen in augustus ook radioactieve isotopen van strontium, barium en lanthanum vrij.

