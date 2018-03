Poetin wil komende zes jaar armoede in Rusland halveren SVM

01 maart 2018

11u43

Bron: Belga 1 Rusland moet de komende zes jaar de armoedegraad halveren. Dat heeft Russisch president Vladimir Poetin vandaag gezegd. Zes jaar is de duur van een nieuw mandaat als hij op 18 maart de presidentsverkiezingen wint.

"Het wordt in de komende zes jaren een van onze belangrijkste taken om een overtuigde, langdurende groei van echte inkomens van onze burgers te verzekeren. De armoedegraad moet minstens gehalveerd worden", aldus Poetin in zijn jaarlijkse toespraak voor de Federatieve Vergadering. Hij beklemtoonde dat het aantal mensen dat getroffen wordt door armoede gedaald is van 42 miljoen in 2000 naar momenteel 20 miljoen.

"Iedereen is voor ons van belang", zei de president nog. Hij wil dat de werkgelegenheid wordt opgetrokken. Meetlat voor het beleid moet het welzijn van de burgers zijn.

Voor de begeleiding van gezinnen en kinderen moet 40 procent meer worden uitgegeven dan de afgelopen jaren, aldus nog Poetin. Vanaf 2020 moet jaarlijkse nieuwe woonruimte voor vijf miljoen gezinnen geschapen worden. Pensioenen moeten ook regelmatig boven de inflatie verhoogd worden.

