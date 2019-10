Poetin wil handel met Afrika komende vijf jaar verdubbelen KVDS

23 oktober 2019

De Russische president Vladimir Poetin wil de handel van Rusland met Afrika de komende vijf jaar verdubbelen, van 20 miljard Amerikaanse dollar (18 miljard euro) in 2018 naar zo'n 40 miljard (of 36 miljard euro) in 2024. Dat zei hij woensdag op de eerste Russisch-Afrikaanse top in Sotsji.

Aan de tweedaagse top nemen meer dan 50 Afrikaanse landen en meer dan 40 staats- en regeringsleiders deel. De bedoeling is tot een hechtere samenwerking te komen tussen de Euraziatische Economische Unie en de Afrikaanse Unie.

Diamantenwinning

Poetin ziet onder meer kansen voor zijn olie- en gasbedrijven in Afrika en voor Alrosa, het Russische bedrijf dat actief is in de diamantenwinning. Het Russische atoomconcern Rosatom hoopt op bouwopdrachten voor kerncentrales en internetbedrijf Yandex kan helpen bij de informatiebeveiliging en digitale ontwikkeling van het continent.





In Afrika is er vooral grote interesse in Russisch militair materieel. Volgens officiële cijfers gaat 40 procent van de Russisch wapenexport naar Afrikaanse landen.

Met de Afrika-top knoopt Rusland bijna drie decennia na de val van de Sovjet-Unie weer aan bij oude tradities. In de Sovjettijd was Moskou sterk betrokken bij de economische ontwikkeling en opbouw van onderwijsinstellingen in Afrika.