Poetin wil graag gesprek onder vier ogen met Trump in Helsinki

03 juli 2018

12u30

Bron: Reuters 0

De Russische president Vladimir Putin wil een privégesprek houden met de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de top in Helsinki op 16 juli. "De Russische president zou de top zelfs starten met een ontmoeting met Trump indien zijn Amerikaanse collega daarmee akkoord gaat", aldus zijn woordvoerder Dmitry Peskov.

Tot nu toe hebben de twee presidenten elkaar enkel in de marge van internationale bijeenkomsten ontmoet, de laatste keer in november in Vietnam. Dit zal de eerste keer zijn dat ze een onderonsje met z'n tweeën zullen houden.

Trump liet eerder weten dat hij tijdens de top de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zal bespreken met zijn collega. Ook de toestand in Syrië en Oekraïne zal aan bod komen.

Het Kremlin meldt dat Poetin niet van plan is om te spreken met de Amerikaanse wetgevers die deze week in Rusland verblijven.

