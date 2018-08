Poetin wil Europese hulp bij heropbouw Syrië, Merkel wijst op gezamenlijke verantwoordelijkheid TTR

18 augustus 2018

20u20

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft Europa opgeroepen tot hulp bij de heropbouw in Syrië, tijdens zijn bezoek aan Duitsland. "Het is belangrijk de humanitaire componenten van het Syrische conflict uit te breiden, vooral humanitaire hulp voor het Syrische volk", zei Poetin voor zijn ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij wees dan weer op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Duitsland en Rusland voor de oplossing van crisissen zoals in Syrië en Oekraïne. Ze zullen mogelijk spreken over een VN-vredesmissie in Oekraïne.

Volgens Poetin moeten Syrische regio's geholpen worden, waarnaar vluchtelingen uit het buitenland kunnen terugkeren. Het gaat volgens hem niet enkel om de terugkeer uit Europa, maar ook uit buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. Voor de terugkeer moeten "eenvoudige zaken" in Syrië worden gedaan, zoals de watervoorziening en medische diensten herstellen.

Voor Merkel moet vermeden worden dat de gevechten om Idlib niet op een humanitaire ramp uitdraaien. Duitsland wil meewerken aan het politieke proces onder VN-leiding. Tot dat proces moeten ook een grondwetshervorming en verkiezingen behoren. Merkel zei niets over de rol van de Syrische president Bashar al-Assad, die van Rusland steun krijgt.

VN-missie

Merkel verduidelijkte dat ze op vorderingen hoopt in het conflict tussen pro-Russische separatisten en regeringstroepen in Oost-Oekraïne. Ze wil met Poetin spreken over onder andere de mogelijke inzet van VN-blauwhelmen, om toe te zien op een wapenstilstand. Duitsland wil samen met Frankrijk verder optreden als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne.

Poetin drukte de hoop uit dat zo'n VN-missie de vrede in Oekraïne kan herstellen. Hij vertegenwoordigde de pro-Russische rebellen bij eerdere vredesgesprekken, waaraan ook Merkel deelnam.

Tijdens hun ontmoeting zullen ze ook spreken over de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, tussen Rusland en Duitsland, en het nucleair akkoord met Iran. Beide landen steunen het nucleair akkoord, waaruit de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken.