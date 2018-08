Poetin wil Europese hulp bij heropbouw Syrië, Merkel eist verkiezingen TTR SPS

19 augustus 2018

08u44

Bron: Belga 3 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin hebben meer dan drie uur met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen voor de crisissen in Syrië en Oekraïne. Over de inhoud van de gesprekken werd weinig bekendgemaakt. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov waren de gesprekken wel "ernstig en gedetailleerd".

Voor het begin van de ontmoeting had Merkel nog gewezen op de verantwoordelijkheid van Duitsland en Rusland voor oplossingen van crisissen. Ze zei ook bereid te zijn met Poetin daaraan te werken. Tegelijk waarschuwde ze voor een humanitaire ramp in Syrië. Daar zijn een grondwetshervorming en verkiezingen noodzakelijk.

De Russische leider had Europa dan weer opgeroepen voor hulp bij de wederopbouw van Syrië. De infrastructuur moet hersteld worden, opdat vluchtelingen uit het buitenland kunnen terugkeren, niet enkel uit Europa, maar ook uit buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.

Blauwhelmen

Beiden betreurden ook dat het Minsk-akkoord voor de crisis in Oekraïne niet wordt geïmplementeerd, aldus Peskov na de ontmoeting. Voor het gesprek had Merkel gesteld met Poetin te willen spreken over onder andere de mogelijke inzet van VN-blauwhelmen, om toe te zien op een wapenstilstand. Duitsland wil samen met Frankrijk verder optreden als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne. Poetin drukte voor de ontmoeting de hoop uit dat zo'n VN-missie de vrede in Oekraïne kan herstellen.

Daarnaast spraken de twee ook over de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, tussen Rusland en Duitsland. Volgens het Kremlin hadden ze het onder andere over de mogelijke sancties tegen bedrijven die deelnemen aan het project. Ze willen het project beschermen voor inmenging van buitenaf, aldus Peskov. Ook werd het puur commerciële karakter van het project beklemtoond. Poetin zou niet hebben uitgesloten dat de gastransit door Oekraïne wordt voortgezet, eens de pijpleiding is voltooid.

Merkel reist volgende week naar de gewezen Sovjetrepublieken Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Vooral in dat laatste land draait het bezoek rond een alternatieve pijpleiding naar Europa, om de afhankelijkheid van Russisch gas in te perken.