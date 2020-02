Poetin wil Erdogan niet ontmoeten op top over geweld in Syrië HR

27 februari 2020

14u34

Bron: Belga 1 Buitenland De Russische president Vladimir Poetin is niet van plan om zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan te ontmoeten op 5 maart. Hij heeft dan andere werkgerelateerde plannen, zei zijn woordvoerder Dmitry Peskov aan het Russische persagentschap Interfax. Hij tempert zo de verwachtingen rond een Syrië-top, die Erdogan had aangekondigd.

Erdogan had afgelopen weekend gemeld dat een top zou plaatsvinden over Syrië op 5 maart, met als doel een oplossing te vinden voor de crisis in Idlib, in het noordwesten van Syrië. Daar leidde het offensief van de regeringstroepen tot een humanitaire crisis. Erdogan oordeelde dat er “in het ergste geval“ die dag een bilateraal onderhoud kan plaatsvinden met Poetin. Op de top zouden ook de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel aanwezig zijn.

Het Kremlin laat donderdag echter weten dat Poetin die dag “andere plannen” op de agenda heeft staan. Turkije en Rusland kunnen wel nog via andere, diplomatieke kanalen met elkaar overleggen.

Bekijk ook: “Turkije kan nieuwe migratiegolf Syrië niet aan”, zegt Erdogan

De spanningen zijn opgelopen in Idlib. Sinds het begin van de maand waren er schermutselingen tussen het Turkse leger en de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad. De gevechten leidden ook tot spanningen tussen Ankara en Moskou, dat Damascus steunt.

Donderdag nog meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat de jihadisten en de rebellen die ondersteund worden door Turkije het dorp Saraqeb hadden heroverd op het Syrische regeringsleger. In een maand tijd zijn bij de gevechten in Idlib al meer dan 20 Turkse soldaten omgekomen.

Lees ook: Op bezoek bij drie Belgische IS-strijders in Koerdische gevangenis: “Wat denkt de wereld van ons?”

Lees ook: Haar familie deed alles om haar hier te houden. Nu ligt Chadia (30) weg te kwijnen op matras in IS-kamp