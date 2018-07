Poetin: "Westen verantwoordelijk voor moeilijke relatie met Rusland" kv

17 juli 2018

02u49

Bron: Belga 0 De Russische machthebber Vladimir Poetin houdt het Westen verantwoordelijk voor de slechte betrekkingen met Rusland. Poetin verwijst daarbij - niet voor het eerst - naar de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, het ex-Joegoslaviëconflict in de jaren negentig, en de ontwikkelingen in Oekraïne.

"Het waren niet wij die een militaire coup in Oekraïne georganiseerd hebben die de grondwet schond", zei Poetin vandaag in een interview op tv-zender Fox News, vertaald naar het Engels. Poetin verwees naar de maandenlange volksprotesten in Oekraïne in de winter van 2013-2014, waarbij de Russische bondgenoot Viktor Janoekovitsj tot aftreden werd gedwongen. "Het waren niet wij die taarten uitdeelden op de stadpleinen", zei hij, om zijn beweringen te funderen.

Volgens Poetin moet Rusland reageren op de ontwikkelingen aan zijn grenzen. "Ik ben niet veranderd. Ik ben wie ik ben, en ik ben wie ik was", zei hij. Het is het Westen dat volgens hem veranderd is.

Inmenging verkiezingen

Poetin beweerde na de top met Amerikaans president Donald Trump in Helsinki opnieuw dat Rusland zich niet heeft gemengd in de verkiezingen van 2016. "Rusland als staat heeft zich nooit in de interne aangelegenheden van de VS gemengd", zei Poetin. Het interview is volgens Fox News opgenomen maandag na de top tussen Poetin en Trump in Helsinki.

Fox News-interviewer Chris Wallace probeerde tijdens het interview aan Poetin de aanklacht te overhandigen van speciaal aanklager Robert Mueller tegen twaalf medewerkers van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Mueller verdenkt hen ervan verantwoordelijk te zijn voor de hackings van de Democraten bij de verkiezingen in 2016. Poetin wou het document niet in ontvangst nemen en dwong de interviewer om het op een bijzettafeltje te leggen.

Poetin, die zich herhaaldelijk leek op te winden als hem kritische vragen werden gesteld, verwees naar een strafrechtelijk akkoord met de VS uit 1999. Als Mueller erom zou vragen, zou Rusland verdachten ondervragen. Maar Mueller zou dat voorlopig niet gedaan hebben.