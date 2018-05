Poetin: "We moeten beseffen dat de wereld kwetsbaar is" SVM

09 mei 2018

17u23

Bron: Belga 0 Rusland heeft met een militaire parade de overwinning van de Sovjetunie op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. President Vladimir Poetin woonde in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het defilé op het Rode Plein in Moskou bij en riep op tot samenwerking. De beslissing van Donald Trump om het nucleair akkoord met Iran op te blazen zat natuurlijk nog vers in het geheugen.

"Het is belangrijk dat alle landen en mensen beseffen dat de wereld kwetsbaar is. De stabiliteit kan enkel gesterkt worden door onze bereidheid om naar elkaar te luisteren, elkaar te vertrouwen en te respecteren", zei Poetin voor 13.000 militairen.

Hij herinnerde aan de lessen uit de twee wereldoorlogen en hun betekenis voor de toekomst. "Achter de nieuwe dreigingen komen alle oude hatelijke eigenschappen weer naar boven: egoïsme, intolerantie, agressief nationalisme en exclusiviteitsclaims", zei hij. "Rusland is bereid tot dialoog over alle kwesties van wereldwijde veiligheid."

Gisteren trok Trump de stekker uit de Irandeal. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland veroordeelden die beslissing scherp en willen het akkoord redden. Het bezoek van Netanyahu aan Moskou kan in dit verband als strategisch belangrijk gezien worden, want de spanningen tussen Iran en Israël zijn toegenomen. Later zijn gesprekken tussen Poetin en Netanyahu gepland.

Rusland en andere ex-Sovjetrepublieken herdenken vandaag de zege tegen Hitler-Duitsland. Ook Oekraïne herdenkt de dag met concerten en kransneerleggingen.

Het Kremlin is diep bezorgd over het vertrek van de VS uit de Irandeal. Poetin beraadde zich vanmorgen nog met zijn veiligheidsraad over de nieuwe situatie, zei zijn woordvoerder Dmitri Peskov. "Er wordt met grote bezorgheid gereageerd op de beslissing. Het is een erg belangrijk akkoord", citeerde het persbureau Interfax de woordvoerder van het Kremlin.