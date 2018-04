Poetin waarschuwt westen: "Nieuwe aanvallen op Syrië zullen tot chaos leiden" LB

15 april 2018

17u42

Bron: Reuters 2 D e Russische president heeft zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani dat nieuwe aanvallen van de westerse bondgenoten onvermijdelijk tot chaos zullen leiden in de internationale relaties. De aanvallen verkleinen volgens beide staatshoofden ook de kansen op een politieke verzoening in Syrië.

In een telefoongesprek hadden beide staatshoofden het eerder op de dag over de situatie in Syrië nadat de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië eerder dit weekend chemische fabrieken en opslagplaatsen in Syrië hadden gebombardeerd.

"Poeten onderstreepte dat indien dergelijke aanvallen, die in strijd zijn met het Charter van de VN, aanhouden, dat onvermijdelijk tot chaos in de internationale relaties zal leiden", zo citeert het Russische persagentschap RIA het Kremlin.

Gisteren bestookten Amerikaanse, Franse en Britse gevechtsvliegtuigen drie sites in Syrië die volgens Amerikaans president Donald Trump cruciaal waren voor de chemische wapens van Syrisch president Bashar al-Assad. Daarmee reageerden de bondgenoten op de vermeende aanval met chemische wapens die het Syrische regime vorige week in Douma uitvoerde. Rusland en Iran zijn bondgenoten van Assad.

De VS van hun kant hebben gewaarschuwd dat het paraat staat om Syrië aan te vallen in het geval er opnieuw aanvallen met chemische wapens plaatsgrijpen. De Syrische ambassadeur voor de VN, Bashar al-Jaafari, noemde de aanvallen van de westerse bondgenoten "een aanval op het internationale recht" en riep de drie grootmachten op niet langer "terroristen" in Syrië te steunen. Poetin noemde de aanvallen "een daad van agressie" en waarschuwde dat ze de humanitaire crisis in Syrië nog erger kunnen maken.