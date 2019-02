Poetin waarschuwt VS voor nieuw supersonisch raketsysteem AW

20 februari 2019

16u08

Bron: Belga, AD 3 De Russische president Vladimir Poetin kondigde tijdens zijn jaarlijkse beleidsverklaring een nieuwe supersonische langeafstandsraket aan: de Tsirkon. Bovendien waarschuwde hij de Verenigde Staten voor de wapenwedloop met Rusland.

De Tsirkon kan gelanceerd worden vanaf marineschepen én onderzeeërs, en heeft een reikwijdte van duizend kilometer. Washington kan dus maar beter nadenken voordat het over nieuwe bewapening beslist die Moskou als een bedreiging moet opvatten, gaf de Russische president te verstaan.



“We zijn niet geïnteresseerd in een confrontatie met de VS”, zei de Russische president nog. Wel kan Rusland met zijn raketten niet alleen mogelijke plaatsen waar raketten gestationeerd zijn maar ook de beslissingscentra viseren. “Het antwoord van ons land zal altijd doeltreffend en efficiënt zijn”, zei hij.

Bedreiging voor Rusland

Poetin bekritiseerde opnieuw de beslissing van de VS om uit het INF-ontwapeningsverdrag te stappen, dat de vernietiging regelt van lange- en middelangeafstandsraketten. “Dit zet de internationale veiligheidstoestand op scherp en vormt een ernstige bedreiging voor Rusland”, aldus de president. “We zijn klaar voor gesprekken over ontwapening, maar zullen niet langer op een gesloten deur kloppen.’’

Het was de 15e State of the Union van Poetin, die op het einde kort op de internationale politiek inging. Het zwaartepunt van de toespraak lag bij de sociale en economische ontwikkeling van het land. Poetin beloofde zijn landgenoten een stijgende levenskwaliteit in de komende jaren.

Hoe meer kinderen, hoe minder belastingen

De Russische leider kondigde een heel pakket financiële maatregelen aan om de Russische migratie een halt toe te roepen. Zo krijgen moeders die kinderen baren hogere toelagen en gaat de regel gelden: hoe meer kinderen gezinnen hebben, hoe minder belasting ze betalen.