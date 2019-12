Poetin waarschuwt voor uitbreiding Amerikaanse ruimtemacht kv

04 december 2019

23u27

Bron: Reuters, BBC 0 De VS ontwikkelen aan hoog tempo hun militaire slagkracht voor potentiële operaties in de ruimte, die door Washington beschouwd wordt als een mogelijk oorlogstheater, waarschuwde de Russische president Vladimir Poetin vandaag. Volgens Poetin is Rusland “gekant” tegen de militarisering van de ruimte, maar de Amerikaanse beslissingen betekenen dat zijn land zich in de toekomst ook zal moeten toeleggen op de uitbreiding van zijn eigen ruimtemacht, zei hij.

Tijdens een bijeenkomst van defensiespecialisten in de stad Sochi in het zuiden van Rusland, maakte Poetin duidelijk dat de Amerikaanse expansie in de ruimte een bedreiging vormt voor de Russische belangen.

Vorig jaar kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat de VS hun eigen ruimtemacht zouden krijgen: de bijzondere legerafdeling moet de Amerikaanse belangen verdedigen in de ruimte. Trump verklaarde toen dat de VS “dominantie in de ruimte” zouden nastreven. In augustus lanceerde hij het ruimtecommando, een nieuwe afdeling van het Pentagon die zich moet concentreren op oorlogvoering in de ruimte.



Sinds enkele jaren zijn de grootste mogendheden - de VS, Rusland en China - in een wedloop verwikkeld om dominantie in de ruimte te verwerven. Voorbije zomer kondigde ook de Franse president Macron aan dat Frankrijk een militaire bevelvoering voor de ruimte krijgt, om de defensie van Frankrijk in de lucht en in de ruimte te garanderen.

Zowel de VS, Rusland, China en Frankrijk maken echter deel uit van het Ruimteverdrag van de Verenigde Naties dat verbiedt dat massavernietigingswapens in de ruimte worden ondergebracht en stelt dat de maan en andere hemellichamen enkel gebruikt mogen worden voor vredevolle doeleinden.

De ruimte wordt al gemilitariseerd sinds de jaren 60 Alexandra Stickings, Royal United Services Institute

In de praktijk maken wereldmachten al jarenlang gebruik van de ruimte voor militaire doeleinden zoals communicatie en spionage. “Mensen weten mogelijk niet dat de ruimte al een militaire omgeving is”, zegt Alexandra Stickings, expert ruimteveiligheid bij het Royal United Services Institute (Rusi) in Londen. “De ruimte wordt al gemilitariseerd sinds de jaren 60.” Zo gebruikten de VS en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog satellieten om elkaar te bespioneren en ontwikkelden ze beide anti-satellietwapens.

De VS, Rusland en China hebben vermoedelijk allemaal wapens getest die een satelliet in de ruimte zouden kunnen vernietigen.