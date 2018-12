Poetin waarschuwt tijdens jaarlijkse eindejaarsconferentie voor nucleaire dreiging: “Het zou tot de ineenstorting van een beschaving kunnen leiden" AW

20 december 2018

13u32

Bron: CBS News 3 Tijdens zijn jaarlijkse eindejaarsconferentie waarschuwde Russische president Vladimir Poetin al voor de groeiende dreiging van een nucleaire oorlog. Verder zei hij nog dat hij Trump steunt in zijn beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Zijn speech is voorlopig nog niet afgelopen en kan wel tot vier uur duren.

“Het gevaar van een escalerende nucleaire dreiging wordt wereldwijd geminimaliseerd”, aldus Poetin aan een duizendtal uitgenodigde journalisten. “Het zou nochtans tot de ineenstorting van een hele beschaving kunnen leiden.” Daarbij maakte hij duidelijk het grondig oneens te zijn met zijn Amerikaanse collega Trump. “Ik geloof dat we ons gezond verstand moeten gebruiken”, erop wijzend dat als de VS langeafstandsraketten in Europa installeren, Rusland tegenmaatregelen zal nemen.

Die waarschuwing van Poetin komt niet uit het niets. Het is een gevolg van de terugtrekking van de VS uit het Intermediate Range Nuclear Forces (INF)-verdrag. Eerder deze maand stelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, Rusland immers voor een ultimatum: ofwel leeft Rusland het INF-verdrag na, ofwel trekt Amerika zich ook terug uit dat verdrag.





Tegenwicht

De VS voelden zich immers gehinderd door het rakettenverdrag en hadden het gevoel dat ze geen tegenwicht konden bieden aan het Russische gevaar. Ze beschuldigden Rusland van de bouw van een honderdtal kruisvluchtwapens die vuurklaar zijn.

(Lees verder onder de foto)

Amerikaanse troepen in Syrië

Wel was Poetin het eens met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië. “De aanwezigheid van de VS in Syrië om een politieke oplossing te bekomen voor het conflict is niet nodig”, zo zei Poetin. “De Russische militaire aanwezigheid is op uitnodiging van de Syrische regering”, voegde hij eraan toe. Zo legitimeert hij meteen de aanwezigheid van Russische troepen in Syrië die er overigens nog wel een hele poos zullen blijven.

Maar dat verwacht hij ook van de Amerikaanse troepen, ondanks het statement van Trump. “Amerikaanse troepen zijn al 17 jaar lang aanwezig in Afghanistan. Nochtans zouden ook die troepen jaren geleden al teruggetrokken zijn”, merkt Poetin op. “We zien voorlopig geen enkele tekenen van de Amerikaanse terugtrekking uit Syrië.”

1.700 journalisten met een vraag

De jaarlijkse eindejaarsconferentie van Poetin is berucht omdat het de enige gelegenheid voor journalisten is om vragen aan hun president te stellen. Ditmaal werden ongeveer 1.700 journalisten uitgenodigd, voornamelijk journalisten van Russische nationaliteit maar ook VTM-journaliste Carolien van Nunen is als enige Belgische journaliste, aanwezig op de persconferentie. Zij volgt de persconferentie intussen al meer dan drie uur, maar kon Russisch president Poetin tot zover nog geen vraag stellen.

De persconferentie van Vladimir #Poetin is nu 3 uur bezig. Steeds meer journalisten roepen luid dat hún vraag gehoord moet worden. Vorig jaar duurde de persconferentie 3 uur 42 minuten. Het record is 4 uur 40 minuten (in 2008). pic.twitter.com/M2Du7qpjiE Carolien van Nunen(@ cvnunen) link