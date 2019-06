Poetin: “VS vallen Huawei vanwege economische concurrentie” tvc

20 juni 2019

14u24

Bron: Belga 0 Dat de Verenigde Staten de Chinese telecomreus Huawei op de zwarte lijst hebben geplaatst op basis van spionagebeschuldigingen, komt door economische concurrentie, zei de Russische president Vladimir Poetin. Hij houdt vandaag zijn jaarlijkse show waarin hij vragen van de Russische bevolking beantwoordt. Zelden wordt daarbij ingegaan op de buitenlandse actualiteit.

“De aanval op Huawei", zo noemde Poetin het, is bedoeld om "de ontwikkeling van China in toom te houden". "Het land is een globale concurrent geworden voor een andere wereldmacht, de VS."

De afgelopen jaren haalde Rusland de banden met het buurland aan, nu die twee landen hun betrekkingen met de Verenigde Staten zagen verslechteren.

De VS hebben Huawei in mei op een zwarte lijst geplaatst, waardoor het is afgesneden van de nodige Amerikaanse software en componenten.