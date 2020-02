Poetin volop bezig met hervorming grondwet, maar “geen homohuwelijk zolang ik president ben” ADN

13 februari 2020

17u01

Bron: Belga 0 Rusland zal het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet legaliseren zolang Vladimir Poetin president is. Dat heeft het staatshoofd vandaag volgens berichten in de staatsmedia zelf gezegd.

"Terwijl ik president ben, zal het niet gebeuren", zei Poetin op een bijeenkomst van een werkgroep over mogelijke amendementen op de grondwet. Volgens door Poetin in 2013 ondertekende federale wetgeving is het publiek promoten van homoseksualiteit strafbaar in Rusland.

Macht

Poetin (67) is al twee decennia aan de macht, als president of premier. Zijn huidige en laatst mogelijke ambtstermijn loopt tot voorjaar 2024. Daarmee is hij het langst aanblijvende staatshoofd van Rusland of de Sovjet-Unie sinds Joseph Stalin.



Sommige onderzochte amendementen op de grondwet kunnen het hem mogelijk maken gezag te blijven uitoefenen na afloop van zijn ambtstermijn, bijvoorbeeld als premier met verruimde macht, senator voor het leven of als hoofd van de in de grondwet te verankeren invloedrijke Staatsraad.

Dankzij de grondwetsherziening breiden de bevoegdheden van de president ook uit. De huidige grondwet dateert van 1993 en werd gestemd onder de voorganger van Poetin, Boris Jeltsin.

Referendum

Poetin beloofde zijn medeburgers een minimumloon en -pensioen bij instemming met de omvangrijkste grondwetsherziening uit de Russische geschiedenis. Die punten moeten in de grondwet worden vastgelegd, zei hij, daarmee ook aangevend dat een gewijzigde grondwet slechts na een referendum in werking kan treden.

De dag van de volksraadpleging zal een vrije dag zijn en kent een organiatie zoals een presidentsverkiezing, aldus Poetin.

Geen critici

De werkgroep die met Poetin de voorstellen tot grondwetswijziging onderzoekt, bestaat uit met de hand gesorteerde systeemgetrouwe krachten, onder wie ook sporters en kunstenaars. Critici zijn niet van de partij.

Tegenstanders van het Kremlin zeggen dat het staatshoofd zich met de in de grondwet verankerde sociale weldaden toestemming voor een eeuwig verblijf aan de macht koopt, en roepen op "neen" te stemmen.