Poetin vervangt machtige procureur-generaal “met het oog op transfer naar andere positie” HLA

20 januari 2020

14u12

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft beslist de machtige procureur-generaal, Joeri Tsjajka, te vervangen. Dat meldt het Kremlin maandag.

De 68-jarige Tsjajka bekleedde de functie sinds 2006. Hij zal worden vervangen door de 44-jarige Igor Krasnov, adjunct-directeur van het Russische onderzoekscomité, dat belast is met misdaadonderzoeken in het land. "Joeri Tsjajka is van zijn functies ontheven met het oog op zijn transfer naar een andere positie", aldus het Kremlin, zonder verdere details te geven. De Federatieraad, het Hogerhuis van het Russische parlement, moet de wissel nog bevestigen, een formaliteit die woensdag moet plaatsvinden.

Tsjajka was minister van Justitie van 1999 tot 2006. Hij werd beschouwd als een van de machtigste mannen in de Russische staat, aangezien hij zich bevond in het centrum van de Russische justitie sinds Poetin aan de macht kwam.De afgelopen jaren beschuldigde de oppositie hem ervan een groot persoonlijk fortuin te hebben verzameld tijdens zijn carrière. Zelf ontkent hij dat.

Igor Krasnov kwam in 2007 bij het onderzoekscomité. Hij leidde het onderzoek naar de moord op oppositielid Boris Nemtsov in 2015 en de moorden op advocaat Stanislav Markelov en de journaliste Anastasia Baboerova in 2009.

Vorige week kondigde de Russische president een grondwetshervorming aan. De voltallige Russische regering nam daarop ontslag. Het hoofd van de Russische belastingdienst, Michail Misjoestin, werd daarop benoemd tot premier. De aangekondigde grondwetshervorming leidt tot hypotheses over de politieke toekomst van president Poetin, na het einde van zijn laatste presidentsmandaat in 2024.

Meer over politiek

Joeri Tsjajka