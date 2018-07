Poetin verlengt voedselembargo tegen het Westen tot eind 2019 KVE

12 juli 2018

20u56

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft het embargo op de import van voedingsproducten uit de westerse landen verlengd tot eind 2019. Dat embargo werd in 2014 ingesteld nadat de Verenigde Staten en Europa sancties hadden uitgevaardigd tegen Moskou voor de veronderstelde Russische rol in de Oekraïense burgeroorlog. Het Russische embargo treft hoofdzakelijk landen van de Europese Unie.

In het wederzijdse lik-op-stukoptreden is de inmiddels vierde verlenging door Moskou van het voedselembargo een antwoord op het besluit van de 28 EU-landen van eind juni om de economische sancties tegen Rusland opnieuw met zes maanden te verlengen. Bussel wrijft Moskou niet-naleving aan van de Akkoorden van Minsk, die een politieke oplossing voor het conflict in Oekraïne moeten bieden.

De Europese sancties - samen met kelderende energieprijzen - hebben Rusland in eerste instantie economisch pijn gedaan, maar Moskou is die recessie inmiddels te boven gekomen. De Russische overheid verwacht zelfs dat de maatregelen de eigen nationale landbouwsector op langere termijn ten goede zullen komen.