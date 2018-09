Poetin verhoogt pensioenleeftijd voor vrouwen: duizenden Russen trekken straat op avh

02 september 2018

15u35

Bron: Belga 0 In de Russische hoofdstad Moskou zijn vandaag opnieuw bijna 9.000 mensen op straat gekomen tegen de plannen van president Vladimir Poetin om de pensioenleeftijd in het land te verhogen. De betoging ging uit van de communisten, met de hulp van enkele ngo's. Ook in andere Russische steden kwam de bevolking op straat.

Momenteel kunnen mannen in Rusland op 60 jaar met pensioen, voor vrouwen kan dat al vanaf 55. In het parlement lag in eerste instantie een verhoging tot respectievelijk 65 en 63 jaar op tafel, maar daar wilde de bevolking niet van weten. Na de aankondiging begin deze zomer kwamen de Russen massaal op straat, waarna Poetin vorige week zijn kar keerde: de president wil de pensioenleeftijd voor mannen ongewijzigd laten, maar voor vrouwen wel optrekken tot 60 jaar.

Maar ook dat is is niet naar de zin van veel Russen, die vandaag opnieuw massaal protesteren tegen de hervormingen.

Rusland kampt met een vergrijzende bevolking, waardoor de uitbetaling van pensioenen in het gedrang komt. Maar de pensioenen zijn in Rusland sowieso al erg laag, waardoor de meeste mensen toch nog na hun pensioen moeten verder werken.

Volgens de tegenstanders zullen de meeste Russen niet veel meer aan hun pensioen hebben, als de leeftijd wordt opgetrokken. De levensverwachting van de gemiddelde Russische man is 66 jaar en wordt vooral naar beneden getrokken door de arme Russen in de armere regio's.