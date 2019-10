Poetin: “Turkse operatie dreigt de IS-dreiging weer te laten toenemen” Turkse inval in Syrië ADN

11 oktober 2019

14u44

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin vreest dat de Turkse invasie in het noordoosten van Syrië zal leiden tot een heropleving van de terreurgroep IS in de hele regio. Dat heeft Poetin vandaag gezegd. Voor de start van de Turkse operatie was al gewaarschuwd voor dat risico.

Als duizenden IS-strijders die nu nog vastgehouden worden door de Koerden vrijkomen, "dan is dat een echte dreiging voor ons, voor u, want waar gaan ze naartoe, en hoe", vroeg Poetin zich af tijdens een top van oud-Sovjetlanden in Turkmenistan.

"Ik ben niet zeker dat het Turkse leger de situatie kan controleren, of dat snel kan doen", aldus Poetin in uitspraken die de Russische staatszender verspreidde. "De Koerden verlaten de kampen waar IS-strijders zitten opgesloten, en zij kunnen dus ontsnappen.”



Vanuit Europa trokken duizenden mannen en vrouwen naar Syrië en Irak om de wapens op te nemen voor IS, maar ook vanuit de Kaukasus en Centraal-Azië vertrokken duizenden mensen. Poetin beloofde vandaag nog dat hij "middelen van speciale diensten zal inzetten om het verschijnen van een nieuwe dreiging tegen te gaan".

Gisteren zat de VN-Veiligheidsraad bijeen over de Turkse agressie. Een unanieme veroordeling van de aanval kwam er niet. Die werd naar verluidt tegengehouden door Moskou en Washington.

