Poetin tijdens jaarlijks 'gesprek met het volk': "Gewaarschuwd voor Amerikaanse handelsdreiging, maar niemand luisterde naar mij" ADN

07 juni 2018

18u30

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 Het is een jaarlijks wederkerend fenomeen: Vladimir Poetin stelt zich ter beschikking van zijn volk om op hun vragen te antwoorden tijdens een liveshow op televisie. Voor de zestiende keer al beantwoordde de Russische president, die in mei een nieuwe ambtstermijn van zes jaar aanvatte, in een marathonuitzending van vier uur vragen van de Russische burgers over allerlei onderwerpen. Niet minder dan twee miljoen vragen waren door gewone Russen ingediend.

Alle vragen worden uiteraard van tevoren doorgenomen. Het gaat dan ook om een strak geregisseerde liveshow. Net als alle voorbije edities gebruikte Poetin de uitzending vandaag vooral om zich als probleemoplosser te profileren.

Economie

Werkelijk de meest uiteenlopende vragen passeerden de revue. Zo waren er op binnenlands vlak vragen over de sluiting van de plaatselijke dorpsschool tot vragen over onbetaalbare hypotheken en stijgende prijzen aan de pomp. "De regering heeft maatregelen genomen", zo beantwoordde Poetin die laatste vraag. Hij riep het volk op om vertrouwen te hebben in de Russische economische ontwikkelingen. "Er is een stabiele tendens naar duurzame groei."

Op internationaal economisch vlak had Poetin het over de handelsproblemen tussen de Verenigde Staten en Europa. De Russische president zei dat hij de Europese landen jaren geleden al gewaarschuwd had voor mogelijk Amerikaans protectionisme en het risico dat de VS zijn eigen regels zou opleggen aan andere landen. "Ze negeerden mij en nu betalen ze de prijs. Het lijkt erop dat onze partners niet dachten dat dit hen zou treffen, deze contraproductieve politiek van restricties en sancties. Maar nu zien we het gebeuren. Niemand wilde luisteren en niemand deed iets om dit te stoppen. Wel, daar heb je het. Het eten is opgediend. Ga maar zitten en eet."

Niemand wilde luisteren en niemand deed iets om dit te stoppen. Wel, daar heb je het. Het eten is opgediend. Ga maar zitten en eet.

Wereldoorlog 3

Gevraagd of de "nonstop"-sancties tegen Rusland tot een Derde Wereldoorlog kunnen leiden, citeerde Poetin Albert Einstein. "Einstein zei dat de vierde wereldoorlog zal uitgevochten worden met stokken en stenen. Het begrip dat een derde wereldoorlog het einde van de beschaving zal betekenen, zou ons moeten tegenhouden." Hij voegde eraan toe dat zij die Rusland sancties opleggen "dat doen omdat ze ons land als een concurrent en een bedreiging zien".

"Provocaties" van Oekraïne

Het werd opvallend scherper toen het onderwerp Oekraïne werd aangesneden. Poetin waarschuwde het buurland tijdens het komende WK voetbal in Rusland geen aanvallen uit te voeren op de stellingen van de door de Russen gesteunde separatisten in het oosten van Oekraïne. "Ik hoop dat het niet tot zulke provocaties komt. Want als dat gebeurt, zal dat gevolgen hebben voor de hele Oekraïense staat."

Oorlog in Syrië

Poetin zei onder meer ook dat Rusland nog geen plannen heeft om te vertrekken uit Syrië, waar het de regering steunt van Bashar al-Assad. "We bouwen daar geen faciliteiten voor de lange termijn en we kunnen onze troepen vrij snel terugtrekken als dat noodzakelijk is'', zei hij. "Maar op dit moment hebben we ze daar nog nodig. Ze voeren belangrijke taken uit.''

Inmenging Amerikaanse verkiezingen

De president ging ook in op de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij verwees naar een publicatie in een Duits medium dat concludeerde dat president Donald Trump de Europeanen in de armen drijft van Poetin, die reageerde dat zoiets "best grappig'' klinkt. "We hebben kennelijk invloed gehad op de verkiezing van de Amerikaanse president en daarna deed hij ons Europa cadeau'', zei Poetin. "Totale onzin. Dit kan alleen maar als een grap worden omschreven.''

Vergifting Skripal

Poetin ontkende verder nogmaals dat Rusland ook maar iets te maken heeft met de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia in het Britse Salisbury. "Als een militaire stof op deze mensen zou gebruikt zijn, zouden ze binnen seconden of minuten zijn gestorven. Gelukkig is dat niet gebeurd. Dat betekent dat we met iets anders te maken hebben."

MeToo-beweging

Poetin had tot slot ook kritiek op de #MeToo-beweging. "Concrete gevallen van seksuele intimidatie moeten voor een rechter behandeld worden en niet dienen om campagnes te voeren", zo zei hij.