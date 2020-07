Poetin tekent grondwetswijziging die hem toelaat tot 2036 president te blijven LH

03 juli 2020

19u40

Bron: Belga 2 Vladimir Poetin heeft vandaag een decreet tot wijziging van de Russische grondwet ondertekend. Die grondwetswijziging laat hem onder meer toe om tot 2036 president van het land te blijven. Zijn huidige termijn loopt af in 2024. Daarna kan hij zich nog eens voor twee termijnen van zes jaar verkiesbaar stellen.

Poetins belangrijkste tegenstander Alexei Navalny zal zich daarbij geen kandidaat mogen stellen. Eén van de punten in de grondwetswijziging stipuleert dat presidentskandidaten een kwarteeuw onafgebroken in Rusland moeten wonen.

"De Russische burgers hebben hun keuze gemaakt en overeenkomstig met hun beslissing heb ik een decreet ondertekend om de grondwet met daarin de wijzigingen officieel te publiceren", verklaarde Poetin.



De Russen mochten in een referendum over de grondwetswijziging stemmen en 77,92 procent stemde voor. Veel controle was er niet op de stemming. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die traditioneel de Russische verkiezingen volgt, was niet welkom.

De Europese Unie had Rusland ook gevraagd de aantijgingen van onregelmatigheden te onderzoeken. "Rusland is gehecht aan zijn nationale soevereiniteit", vertelde Poetins woordvoerder. "We zijn niet bereid om met deze zogenaamde zorgen rekening te houden en dat zullen we ook niet doen.”