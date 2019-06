Poetin stuurt politiebazen de laan uit na omstreden arrestatie onderzoeksjournalist HR

13 juni 2019

15u25

Bron: Belga 1 Buitenland De Russische president Vladimir Poetin heeft twee kopstukken bij de politie de laan uit gestuurd die betrokken waren bij de omstreden arrestatie van onderzoeksjournalist Ivan Goloenov. Die werd vorige week donderdag opgepakt, maar dinsdag vrijgelaten nadat de politie onverwachts de aanklacht tegen hem had ingetrokken.

De arrestatie vanwege vermeend drugsbezit veroorzaakte een golf van verontwaardiging onder journalisten en prominenten in de Russische cultuurwereld. Ondanks de vrijlating van de journalist gingen woensdag meer dan duizend sympathisanten in Moskou de straat op om te protesteren tegen de manier waarop Goloenov was opgepakt. De politie arresteerde daarbij meer dan vierhonderd mensen.

Minister van Binnenlandse Zaken Vladimir Kolokoltsjev verklaarde dat de zaak werd afgeblazen omdat er geen bewijs was dat de journalist iets verkeerd had gedaan. Hij kondigde toen al aan dat hij Poetin zou vragen belangrijke politiemensen te ontslaan. De twee ontslagen politiemensen hebben de rang van generaal-majoor.