Poetin stuurt grondwetsherzieningen naar Russisch parlement HR

20 januari 2020

19u15

Bron: Belga 0 Buitenland De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement.

Zo wil Poetin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. Poetin zit nu zelf in zijn vierde termijn, iets wat kon omdat hij tussendoor ook als premier fungeerde. Zijn opvolger zal deze optie niet hebben. Ook moet de president van Rusland minimaal 25 jaar permanent in het land hebben gewoond.



Verder wil Poetin dat de Staatsraad meer macht krijgt en streng gaat toezien op de activiteiten van verschillende overheidsorganen. Deze raad bestaat al, maar heeft niet veel invloed.

Poetin wil ook dat het Russische parlement in de toekomst meer macht krijgt. Zo moet het parlement in de toekomst bijvoorbeeld kandidaten voor verscheidene ministersposten en de premier goedkeuren. Het benoemen van de nieuwe ministers blijft wel een rol voor de president.

Referendum

Woensdag stelde Poetin al voor een referendum te houden over de wijzigingen. “Ik vind het noodzakelijk de burgers van het land een stem te laten uitbrengen over een heel pakket voorgestelde wijzigingen van de grondwet van het land”, zei hij toen. Onduidelijk is wanneer dat referendum wordt gehouden.

De huidige presidentiële termijn van Poetin loopt in 2024 af. Waarnemers suggereren dat hij verschillende opties overweegt om na zijn aftreden op een bepaalde manier toch aan het roer te blijven.

